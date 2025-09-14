Движение поездов на участке Санкт-Петербург — Луга частично восстановлено

Октябрьская железная дорога сообщила о частичном восстановлении движения поездов на участке Санкт-Петербург — Луга. Сегодня в 21:44 был открыт один путь на перегоне Мшинская — Строганово, работы по ремонту второго пути продолжаются. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сходе с рельсов трех вагонов порожнего товарного состава и тепловоза с 15 цистернами на этом участке. Жертв среди пассажиров нет, однако машинист тепловоза, сошедшего с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском районе, погиб. Следственные органы рассматривают версию диверсии.
Для перевозки пассажиров во время ремонта администрация региона организовала автобусные рейсы до станции Сиверская. Кроме того, движение поездов было восстановлено на участке Санкт-Петербург — Вырица и на станции Семрино. Работы по полному восстановлению железнодорожного сообщения продолжаются.