Движение поездов на участке Санкт-Петербург — Луга частично восстановлено

Ранее в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сходе с рельсов трех вагонов порожнего товарного состава и тепловоза с 15 цистернами на этом участке. Жертв среди пассажиров нет, однако машинист тепловоза, сошедшего с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском районе, погиб. Следственные органы рассматривают версию диверсии.