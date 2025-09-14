Спецпосланник Трампа избавился от своей доли в бизнесе из-за конфликта интересов

В декларации Уиткоффа зафиксированы активы на сумму свыше $350 млн. Помимо недвижимости, среди них — банковский счет и квартира в Нью-Йорке. Также он инвестировал в SpaceX, Reddit, Cisco, Uber, хедж-фонды и криптовалютные проекты. Отдельно Bloomberg обращает внимание на долю Уиткоффа в криптовалютной компании World Liberty Financial: среди ее соучредителей — его сыновья Зак и Алекс, а также Дональд-младший, Эрик и Бэррон Трамп (сыновья бывшего президента США Дональда Трампа). Этот факт может вызвать дополнительный интерес регулирующих органов к прозрачности активов спецпосланника.