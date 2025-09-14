Вооруженное нападение произошло возле бургерной в Кизляре

3 сентября мужчина, находясь в вагоне метро возле станции «Рижская», устроил стрельбу из аэрозольного пистолета. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленника удалось задержать, его доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о хулиганстве. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.