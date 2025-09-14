Вооруженное нападение произошло возле бургерной в Кизляре

Вооруженное нападение произошло в воскресенье, 14 сентября, около заведения «Бургер от шефа» в в дагестанском Кизляре на проспекте Победы.
По предварительным данным, к кафе подъехала легковая машина «Лада Гранта» с вооруженными людьми внутри. Они открыли стрельбу по водителю и пассажирам автомобиля «Тойота Камри», после чего скрылись с места происшествия, передает Telegram-канал «Эхо Дагестана».
