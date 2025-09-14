Российские войска приближаются к Северску с нескольких направлений

«На красноармейском направлении мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезные боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе», — отметил глава ДНР.