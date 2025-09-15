Кандидат от КПРФ в Астрахани напал на секретаря избиркома во время голосования

— Кандидат Смирнов, не имея на то никакого права и компетенции, продолжал кричать, вплотную привидевшись к женщине, схватил ее за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги, причиняя физическую боль. Ну, тоже схватился с женщиной, какие герои. Подоспевшие сотрудники полиции защитили женский коллектив избирательной комиссии от дальнейших непредсказуемых действий кандидата Смирнова, — сообщила Памфилова.