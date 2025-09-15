Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат от КПРФ в Астрахани напал на секретаря избиркома во время голосования

Кандидат от КПРФ в Астрахани причинил физический вред секретарю участковой избирательной комиссии во время голосования в Единый день голосования. Об этом в воскресенье, 14 сентября, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов.

Кандидат от КПРФ в Астрахани причинил физический вред секретарю участковой избирательной комиссии во время голосования в Единый день голосования. Об этом в воскресенье, 14 сентября, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов.

Инцидент произошел на избирательном участке № 435 в Трусовском районе Астрахани. Кандидат Андрей Смирнов потребовал у секретаря комиссии документы, а когда женщина отказалась их передавать со ссылкой на закон о персональных данных, попытался силой забрать бумаги.

— Кандидат Смирнов, не имея на то никакого права и компетенции, продолжал кричать, вплотную привидевшись к женщине, схватил ее за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги, причиняя физическую боль. Ну, тоже схватился с женщиной, какие герои. Подоспевшие сотрудники полиции защитили женский коллектив избирательной комиссии от дальнейших непредсказуемых действий кандидата Смирнова, — сообщила Памфилова.

По словам главы ЦИК, секретаря комиссии в слезах и с болями в руках направили в больницу на скорой помощи. Голосование на участке было сорвано в последний час. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, передает РИА Новости.

Единый день голосования-2025 в России официально завершился.

Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами наблюдали 165,5 тысячи человек.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше