Кандидат от КПРФ в Астрахани напал на секретаря избиркома во время голосования

Кандидат от КПРФ в Астрахани причинил физический вред секретарю участковой избирательной комиссии во время голосования в Единый день голосования. Об этом в воскресенье, 14 сентября, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов.
Инцидент произошел на избирательном участке № 435 в Трусовском районе Астрахани. Кандидат Андрей Смирнов потребовал у секретаря комиссии документы, а когда женщина отказалась их передавать со ссылкой на закон о персональных данных, попытался силой забрать бумаги.
— Кандидат Смирнов, не имея на то никакого права и компетенции, продолжал кричать, вплотную привидевшись к женщине, схватил ее за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги, причиняя физическую боль. Ну, тоже схватился с женщиной, какие герои. Подоспевшие сотрудники полиции защитили женский коллектив избирательной комиссии от дальнейших непредсказуемых действий кандидата Смирнова, — сообщила Памфилова.
По словам главы ЦИК, секретаря комиссии в слезах и с болями в руках направили в больницу на скорой помощи. Голосование на участке было сорвано в последний час. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, передает РИА Новости.
Единый день голосования-2025 в России официально завершился.
Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами наблюдали 165,5 тысячи человек.