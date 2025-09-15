Восстановлено движение поездов на участке Петербург — Луга

Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщила о восстановлении движения поездов на участке Санкт-Петербург — Луга.
«Сегодня в 21.44 железнодорожники открыли движение по одному пути на участке Мшинская — Строганово. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются», — передает пресс-служба ОЖД.
Уточняется, что Администрация Ленинградской области оперативно направила автобусы большой вместимости для перевозки пассажиров до станции Сиверская на время работ по ликвидации последствий происшествия.
Сначала ОЖД восстановила движение на направлении Санкт-Петербург — Вырица после происшествия с поездом, затем — на станции Семрино.
Напомним, что ЧП в Ленинградской области случилось утром 14 сентября.
Ранее при крушении тепловоза у станции Семрино погиб машинист. Это уже второй случай за ночь — в Луге также сошел поезд с цистернами, но без жертв.
Ранее KP.RU публиковал видеозапись схода с рельсов тепловоза с 15 цистернами в Ленобласти.