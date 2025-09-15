Взрыв в небе Китая: очевидцы увидели «НЛО», военный эксперт объяснил инцидент

Некоторые свидетели предположили, что видели сбитый НЛО, однако представители местного бюро по чрезвычайным ситуациям сообщили, что не располагают информацией о происшествии. Военный эксперт предположил, что инцидент связан с испытаниями систем перехвата ракет: первый объект мог быть имитатором ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком.