Взрыв в небе Китая: очевидцы увидели «НЛО», военный эксперт объяснил инцидент

Вечером 12 сентября в провинции Шаньдун на востоке Китая жители стали свидетелями необычного инцидента — в небе произошёл мощный взрыв, сопровождавшийся яркой вспышкой и громким хлопком. Местные СМИ сообщили, что очевидцы сняли на видео высокоскоростной параболический объект, за которым следовала светящаяся точка. При пересечении в воздухе они взорвались.
Некоторые свидетели предположили, что видели сбитый НЛО, однако представители местного бюро по чрезвычайным ситуациям сообщили, что не располагают информацией о происшествии. Военный эксперт предположил, что инцидент связан с испытаниями систем перехвата ракет: первый объект мог быть имитатором ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком.
Напомним, что в конце февраля над статуей Иисуса в мексиканском городе Силао также наблюдали странный светящийся объект, который вызвал удивление и страх у посетителей религиозной достопримечательности.