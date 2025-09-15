Польша предложила НАТО создать контрольную зону в Северном море

В июне 2025 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предупреждал, что попытки воздействия на «теневой флот» могут привести к росту мировых цен на углеводороды. В августе стало известно, что британская разведка планирует заручиться поддержкой союзников по НАТО с целью организации крупномасштабной операции против так называемого «теневого флота».