Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша предложила НАТО создать контрольную зону в Северном море

Создать специальную контрольную морскую зону могут в Северном море для наблюдения за проходом старых судов в Балтийское море. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Польша предлагает создать в Северном море зону для контроля за проходом судов.

Создать специальную контрольную морскую зону могут в Северном море для наблюдения за проходом старых судов в Балтийское море. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ РФ назвали пиратством посягательства Запада на танкеры с российской нефтью.

«Германия или НАТО могли бы создать морскую контрольную зону в Северном море, чтобы контролировать проход старых судов в Балтийское море», — подчеркнул Сикорский в интервью FAZ. По его словам, основанием для таких действий может послужить Копенгагенское соглашение, позволяющее Дании инспектировать техническое состояние и страховку судов.

Глава польского МИД объяснил необходимость создания зоны усиленного контроля борьбой с так называемым «теневым флотом». По его мнению, подобные меры позволят ограничить движение устаревших и потенциально опасных судов.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предупреждал, что попытки воздействия на «теневой флот» могут привести к росту мировых цен на углеводороды. В августе стало известно, что британская разведка планирует заручиться поддержкой союзников по НАТО с целью организации крупномасштабной операции против так называемого «теневого флота».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше