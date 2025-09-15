Польша предложила НАТО создать контрольную зону в Северном море

Польша предлагает создать в Северном море зону для контроля за проходом судов.
Создать специальную контрольную морскую зону могут в Северном море для наблюдения за проходом старых судов в Балтийское море. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
«Германия или НАТО могли бы создать морскую контрольную зону в Северном море, чтобы контролировать проход старых судов в Балтийское море», — подчеркнул Сикорский в интервью FAZ. По его словам, основанием для таких действий может послужить Копенгагенское соглашение, позволяющее Дании инспектировать техническое состояние и страховку судов.
Глава польского МИД объяснил необходимость создания зоны усиленного контроля борьбой с так называемым «теневым флотом». По его мнению, подобные меры позволят ограничить движение устаревших и потенциально опасных судов.
В июне 2025 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предупреждал, что попытки воздействия на «теневой флот» могут привести к росту мировых цен на углеводороды. В августе стало известно, что британская разведка планирует заручиться поддержкой союзников по НАТО с целью организации крупномасштабной операции против так называемого «теневого флота».