Трамп назвал причину провала санкций ЕС против РФ

Ранее Дональд Трамп уже призывал страны НАТО прекратить импорт российской нефти, указывая на то, что зависимость от российских энергоресурсов ослабляет позицию Запада в переговорах с Москвой. По данным СМИ, его предложения по ужесточению санкций поддерживают не все участники альянса, поскольку такие страны, как Турция, Венгрия и Словакия, продолжают закупать нефть из России для защиты своих экономик.