Трамп назвал причину провала санкций ЕС против РФ

Президент США Дональд Трамп озвучил причину провала санкций европейских стран в отношении России. Он назвал их недостаточно жесткими и неэффективными из-за продолжающихся закупок российской энергетики. Об этом он заявил журналистам.

Трамп считает санкции в отношении России недостаточно жесткими.

Президент США Дональд Трамп озвучил причину провала санкций европейских стран в отношении России. Он назвал их недостаточно жесткими и неэффективными из-за продолжающихся закупок российской энергетики. Об этом он заявил журналистам.

«Санкции, которые европейцы вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — заявил президент США во время выступления перед прессой.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп засомневался в эффективности санкций против России.

Ранее Дональд Трамп уже призывал страны НАТО прекратить импорт российской нефти, указывая на то, что зависимость от российских энергоресурсов ослабляет позицию Запада в переговорах с Москвой. По данным СМИ, его предложения по ужесточению санкций поддерживают не все участники альянса, поскольку такие страны, как Турция, Венгрия и Словакия, продолжают закупать нефть из России для защиты своих экономик.

