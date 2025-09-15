В многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси: есть пострадавшие

Отмечается, что на месте работают 16 спасателей и 5 машин МЧС. В Ангарске возбуждено уголовное дело по статье «небезопасные услуги». Прокурор города Александр Попов выехал на место происшествия. Напомним, ранее сообщалось о случае, когда в двухэтажном жилом доме в центре Туапсе прогремел взрыв, а потом загорелась квартира на первом этаже. По словам очевидцев, она вспыхнула за секунды.