Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси: есть пострадавшие

В Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газа, пострадали трое.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме, но возгорания не случилось. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в результате инцидента пострадали три человека.

«Рано утром в Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси», — сообщил Кобзев в телеграм-канале.

Он рассказал, что на первом этаже выбило окна, но возгорания не произошло. По предварительным данным, три человека пострадали, двое из них в больнице. 79 жильцов, включая 12 детей, самостоятельно покинули здание.

Отмечается, что на месте работают 16 спасателей и 5 машин МЧС. В Ангарске возбуждено уголовное дело по статье «небезопасные услуги». Прокурор города Александр Попов выехал на место происшествия. Напомним, ранее сообщалось о случае, когда в двухэтажном жилом доме в центре Туапсе прогремел взрыв, а потом загорелась квартира на первом этаже. По словам очевидцев, она вспыхнула за секунды.