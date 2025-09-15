Раздался сильный хлопок и выбило окна: стало известно, что произошло в Ангарске рано утром

Сегодня утром, 15 сентября, в городе Ангарске произошел инцидент в многоквартирном доме, расположенном в 12 микрорайоне. По предварительным данным, на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Сила была настолько разрушительная, что выбило окна. В результате происшествия пострадали несколько человек, повреждены окна и стены здания. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Следкоме.