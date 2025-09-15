Ричмонд
Раздался сильный хлопок и выбило окна: стало известно, что произошло в Ангарске рано утром

16 спасателей борются с последствиями инцидента в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня утром, 15 сентября, в городе Ангарске произошел инцидент в многоквартирном доме, расположенном в 12 микрорайоне. По предварительным данным, на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Сила была настолько разрушительная, что выбило окна. В результате происшествия пострадали несколько человек, повреждены окна и стены здания. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Следкоме.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Самостоятельно до приезда сотрудников МЧС России оперативно эвакуировались 79 жильцов, включая 12 детей. Один человек был госпитализирован с травмами.

— На месте происшествия работают следователи, проводятся все необходимые следственные действия, — рассказывают в СК.

Заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента в Ангарске.

Для ликвидации последствий задействованы 16 спасателей и пять спецмашин.