Раздался сильный хлопок и выбило окна: стало известно, что произошло в Ангарске рано утром

Сегодня утром, 15 сентября, в городе Ангарске произошел инцидент в многоквартирном доме, расположенном в 12 микрорайоне. По предварительным данным, на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Сила была настолько разрушительная, что выбило окна. В результате происшествия пострадали несколько человек, повреждены окна и стены здания. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Следкоме.
На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Самостоятельно до приезда сотрудников МЧС России оперативно эвакуировались 79 жильцов, включая 12 детей. Один человек был госпитализирован с травмами.
— На месте происшествия работают следователи, проводятся все необходимые следственные действия, — рассказывают в СК.
Заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента в Ангарске.
Для ликвидации последствий задействованы 16 спасателей и пять спецмашин.