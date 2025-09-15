Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются схожих взглядов по вопросу урегулирования украинского конфликта, считая европейские страны основным препятствием для достижения мирных договоренностей. На недавней встрече «коалиции желающих», где обсуждалась ситуация на Украине, Трамп дистанционно принял участие в обсуждении, а диалог между лидерами, включая Владимира Зеленского, был отмечен высокой напряженностью.