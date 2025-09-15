Ричмонд
МЧС задействовало дополнительные резервы для тушения крупного пожара в Крыму

Пожар произошел рядом с поселком Орджоникидзе в районе поворота на Коктебель.

Пожар произошел рядом с поселком Орджоникидзе в районе поворота на Коктебель. Пламя охватило сухую растительность, его распространению способствует порывистый ветер. Также в районе сложная-пересеченная местность, которая осложняет работу огнеборцев.

Чтобы ликвидировать возгорание, МЧС нарастило группировку сил и средство.

«К месту пожара дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, спасатели Крым-спас, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, ДПК “Городское благоустройство”, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Всего в ликвидации пожара задействованы 135 человек и 32 единицы техники.

Угрозы населенному пункту нет, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что участок дороги Ростов-на-Дону — Азов перекрыт из-за масштабного пожара.

