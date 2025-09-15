В Ангарске три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме

Три человека получили травмы, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов дома, включая 12 детей.
На месте работают сотрудники МЧС России, к ликвидации последствий ЧП привлечены 16 человек и пять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Life.ru писал, что в Петербурге взрыв газа в многоэтажке привел к гибели одного человека. Причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв был настолько сильным, что частично разрушил конструкцию здания.