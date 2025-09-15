Взрыв газовоздушной смеси в Ангарске: пострадали три человека

В Ангарске в многоквартирном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В результате инцидента выбило окна в квартире на первом этаже, возгорания не произошло. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Всего из дома самостоятельно эвакуировались 79 человек, включая 12 детей.