Взрыв газовоздушной смеси в Ангарске: пострадали три человека

В Ангарске в многоквартирном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В результате инцидента выбило окна в квартире на первом этаже, возгорания не произошло. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Всего из дома самостоятельно эвакуировались 79 человек, включая 12 детей.
На месте происшествия работают 16 сотрудников МЧС и задействовано 5 единиц техники. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокурор города Александр Попов выехал на место инцидента и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.