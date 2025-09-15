Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Израиля считает премьера Испании Санчеса позором страны

Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко осудил премьер-министра Испании Педро Санчеса и его кабинет, назвав их «позором для страны». Поводом для заявления стали прошедшие в Мадриде массовые пропалестинские протесты, приведшие к срыву велогонки «Вуэльта». Об этом Саар написал в социальной сети X.

Премьер-министр Испании выразил сожаление по поводу отсутствия у страны ядерного оружия.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко осудил премьер-министра Испании Педро Санчеса и его кабинет, назвав их «позором для страны». Поводом для заявления стали прошедшие в Мадриде массовые пропалестинские протесты, приведшие к срыву велогонки «Вуэльта». Об этом Саар написал в социальной сети X.

«Педро Санчес и его правительство — позор для Испании!», — написал Саар в публикации. По его словам, несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление по поводу отсутствия у страны ядерного оружия, заявив, что хотел бы использовать его для «остановки Израиля». Он обратился к гражданам с призывом выйти на массовые демонстрации. В результате этого призыва пропалестинские активисты, вдохновленные призывами, сорвали проведение велогонки «Вуэльта».

В ходе заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании», который состоялся в Мадриде в воскресенье, 14 сентября, участники пропалестинской акции устроили беспорядки, вынудив организаторов досрочно остановить соревнования. Для разгона протестующих сотрудники полиции использовали слезоточивый газ, напоминает «Царьград».