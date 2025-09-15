Глава МИД Израиля считает премьера Испании Санчеса позором страны

«Педро Санчес и его правительство — позор для Испании!», — написал Саар в публикации. По его словам, несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление по поводу отсутствия у страны ядерного оружия, заявив, что хотел бы использовать его для «остановки Израиля». Он обратился к гражданам с призывом выйти на массовые демонстрации. В результате этого призыва пропалестинские активисты, вдохновленные призывами, сорвали проведение велогонки «Вуэльта».