Три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме Ангарска

Подобные происшествия с бытовым газом уже происходили в российских городах: так, вечером 26 августа 2025 года взрыв газа случился в жилом доме на улице Стойкости в Санкт-Петербурге, после чего начался пожар, в результате которого погиб мужчина и пострадали еще четыре человека. Тогда жильцов также эвакуировали, а здание обследовали специалисты на предмет безопасности.