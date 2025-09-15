Ричмонд
В Аризоне задержали 19-летнего осквернителя мемориала Чарли Кирка

В Финиксе, штат Аризона, полиция задержала 19-летнего Райдера Коррала, который попытался осквернить стихийный мемориал памяти активиста Чарли Кирка. Мемориал расположен у штаб-квартиры организации Turning Point, основанной Кирком.

Источник: Life.ru

По данным местных правоохранителей, Коррал пытался разрушить мемориал, но прохожие остановили его и передали полицейским. Молодому человеку будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нанесение ущерба имуществу и нарушение общественного порядка.

Ранее Life.ru писал, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон отказывается признавать вину и не сотрудничает со следствием. При этом губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что окружающие Робинсона люди активно помогают полиции.