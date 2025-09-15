В Аризоне задержали 19-летнего осквернителя мемориала Чарли Кирка

Ранее Life.ru писал, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон отказывается признавать вину и не сотрудничает со следствием. При этом губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил, что окружающие Робинсона люди активно помогают полиции.