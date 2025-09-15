Жители китайской провинции Шаньдун заявили о столкновении двух объектов в небе

Жители китайской провинции Шаньдун сообщили, что сняли уничтожение НЛО в небе.
Таинственный взрыв в небе над китайской провинцией Шаньдун ночью 12 сентября вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Как сообщает Yangcheng Evening News, жители городов Вэйфан, Жичжао и близлежащих районов стали свидетелями необычного явления: две яркие световые полосы пересеклись в воздухе, после чего раздались две мощные вспышки и громкие удары.
«Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна», — приводит слова очевидцев Yangcheng Evening News. Пользователи интернета поспешили предположить, что произошел инцидент со «сбитием НЛО». По данным издания, очевидцы отмечали, что светящийся объект двигался по небу с большой скоростью, оставляя за собой след, напоминающий факел. Его траектория отличалась от обычного маршрута воздушных судов, а сам объект быстро исчез из поля зрения.
При этом Бюро по чрезвычайным ситуациям города Вэйфан официально заявило, что не располагает сведениями о происшествии. Чиновники призвали граждан сохранять спокойствие и ожидать появления официальной информации.
Как уточняет издание, никаких сообщений о пострадавших или разрушениях в результате наблюдавшегося явления не поступало. На видео, опубликованных местными жителями в сетях, отчетливо видны вспышка и светящийся след в небе. Официальные ведомства пока не комментируют версии о происхождении объекта и характере взрыва.
Ранее в городе Макдоно, расположенном в американском штате Джорджия, метеорит массой 23 грамма упал на крышу жилого дома. В результате падения космический объект повредил кровлю и оставил вмятину на напольном покрытии. По словам планетного геолога Скотта Харриса, возраст найденного метеорита составляет 4,56 миллиарда лет, напоминает телеканал 360.