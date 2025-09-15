Жители китайской провинции Шаньдун заявили о столкновении двух объектов в небе

«Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна», — приводит слова очевидцев Yangcheng Evening News. Пользователи интернета поспешили предположить, что произошел инцидент со «сбитием НЛО». По данным издания, очевидцы отмечали, что светящийся объект двигался по небу с большой скоростью, оставляя за собой след, напоминающий факел. Его траектория отличалась от обычного маршрута воздушных судов, а сам объект быстро исчез из поля зрения.