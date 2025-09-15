В Солт-Лейк-Сити задержали двоих за попытку поджога авто новостного агентства

В Солт-Лейк-Сити (штат Юта) полиция и ФБР задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке поджога автомобиля новостного агентства. Как сообщает телеканал KUTV, подозрительное устройство было обнаружено под транспортным средством после сообщения в правоохранительные органы. Взрывное устройство сработать не успело.
При обыске в доме задержанных сотрудники нашли взрывчатые вещества, оружие и наркотики. Расследование продолжается.
Отметим, что 14 сентября в Юте также стало известно о задержании подозреваемого в покушении на активиста Чарли Кирка, который не признал свою вину и не сотрудничает со следствием.
Ранее Аамериканский лидер Дональд Трамп заявил, что 21 сентября примет участие в церемонии прощания с Чарли Кирком, убитым общественным деятелем.