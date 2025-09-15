Ричмонд
В Ангарске в многоквартирном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси

Травмы получил один человек, он госпитализирован.

Источник: Аргументы и факты

Хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в городе Ангарске, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, это произошло в квартире, находящемся на первом этаже. Возгорания нет, но выбиты окна. Травмы получил один человек, он госпитализирован.

«В городе Ангарске в 12 микрорайоне, по предварительной информации, произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. Госпитализирован один человек», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе произошёл взрыв газового баллона, в результате которого пострадали два человека.