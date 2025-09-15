Грузовик провалился под землю в центре Семея

Инцидент произошел накануне, 14 сентября в Семее, на пересечении улиц Ибраева и Уранхаева.
Как сообщили в ДП области Абай, при проведении дорожно-строительных работ произошло обрушение дорожного полотна в районе теплового узла.
«37-летний водитель, проезжая данный участок, допустил частичный провал автомобиля в образовавшуюся яму. Пострадавших нет. Нанесен только материальный ущерб», — сообщили в ведомстве.
В ДП добавили, что сотрудники полиции, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, оцепили территорию и приняли меры безопасности.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.