Грузовик провалился под землю в центре Семея

Грузовой автомобиль провалился под землю на перекрестке в центре Семея — подробности сообщили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

Источник: ДП Абай

Инцидент произошел накануне, 14 сентября в Семее, на пересечении улиц Ибраева и Уранхаева.

Как сообщили в ДП области Абай, при проведении дорожно-строительных работ произошло обрушение дорожного полотна в районе теплового узла.

«37-летний водитель, проезжая данный участок, допустил частичный провал автомобиля в образовавшуюся яму. Пострадавших нет. Нанесен только материальный ущерб», — сообщили в ведомстве.

В ДП добавили, что сотрудники полиции, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, оцепили территорию и приняли меры безопасности.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.