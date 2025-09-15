В Ангарске открыли пункт временного размещения для пострадавших от хлопка газа

Жильцы дома смогут остаться в пункте временного размещения в школе Ангарска.
В школе Ангарска открыт пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома, где утром 15 сентября произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.
«Пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома открыт в школе Ангарска», — пояснили в ведомстве. В МЧС уточнили, что хлопок произошел в квартире на первом этаже жилого дома, где в результате выбило окна. Возгорания удалось избежать.
По данным ведомства, в результате происшествия пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, среди них было 12 детей. На месте происшествия работали 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Следственный отдел по городу Ангарску возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, ситуацию на месте контролировал прокурор города Александр Попов.
Подобные инциденты с бытовым газом уже происходили в российских городах: в конце августа аналогичный случай произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге, где также проводилась эвакуация жильцов и обследование здания специалистами. В обоих случаях экстренные службы оперативно отреагировали, чтобы обеспечить безопасность людей и выяснить причины происшествий.