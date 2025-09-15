В Ангарске открыли пункт временного размещения для пострадавших от хлопка газа

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, среди них было 12 детей. На месте происшествия работали 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Следственный отдел по городу Ангарску возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, ситуацию на месте контролировал прокурор города Александр Попов.