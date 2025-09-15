YEN: в небе над КНР заметили таинственный взрыв, похожий на «сбитие НЛО»

Жители китайской провинции Шаньдун рассказали об уничтожении неопознанного летающего объекта, информирует Yangcheng Evening News.
Очевидцы говорят, что видели загадочный взрыв, напоминающие «сбитие НЛО». Это произошло над населёнными пунктами Вэйфан, Жичжао и другими районами провинции Шаньдун на востоке КНР.
«Многие пользователи Сети опубликовали видеоролики, в которых утверждали, что стали свидетелями “сбития НЛО” и слышали два громких звука», — говорится в материале.
По словам очевидцев, речь идёт о яркой вспышке, похожей на факел.
«Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что жители Японии рассказали о появлении в небе неизвестного светящегося шара, который пролетел над несколькими регионами страны.