Фермеры заперли лесников в клетке для тигра из-за бездействия по поимке хищника

В индийском штате Карнатака фермеры заперли сотрудников местного лесного департамента в клетке для тигра, сообщает издание Deccan Herald. Инцидент произошёл на прошлой неделе в округе Чамараджанагар, недалеко от национального парка Бандипур.
Фермеров возмутило, что работники департамента, по их мнению, бездействуют в вопросе поимки тигра. Ранее жители деревень, прилегающих к заповеднику, неоднократно сообщали о частых нападениях диких кошек на домашний скот.
«Несмотря на многочисленные просьбы поймать тигра, лесной департамент не принял ситуацию всерьёз. Клетку для животного установили, но никаких дополнительных мер не предприняли», — говорится в статье.
После очередного нападения на телёнка фермеры пришли в ярость. Когда сотрудники департамента прибыли на место, жители загнали их в клетку и заперли там.
Освободить сотрудников удалось лишь после вмешательства высокопоставленных чиновников, которые пообещали немедленно начать операцию по поиску тигра с помощью специально обученных слонов.
Лидер местной фермерской организации предупредил, что если хищник не будет пойман, здание лесного департамента может оказаться под осадой.
Ранее стало известно о смертельном нападении тигра на человека.