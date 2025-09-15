Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл подробности жестоко убийства в Техасе, совершенного нелегалом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Далласе (штат Техас) нелегальный мигрант из Кубы обезглавил местного жителя прямо на глазах у его семьи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Далласе (штат Техас) нелегальный мигрант из Кубы обезглавил местного жителя прямо на глазах у его семьи. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — говорится в сообщении Трампа.

Он также отметил, что ранее кубинец был арестован за сексуальное насилие над детьми и угон машин. Однако в США его пустила обратно администрация бывшего президента Джо Байдена.

Ранее власти США сообщили, что инцидент произошел в минувшую среду в мотеле. Подозреваемый в убийстве работал там уборщиком.

Читайте также: В США предложили убивать бездомных и психбольных после смерти украинской беженки.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше