Трамп раскрыл подробности жестоко убийства в Техасе, совершенного нелегалом

«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — говорится в сообщении Трампа.