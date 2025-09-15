Ричмонд
В учебном центре ВСУ после мобилизации умер больной диабетом многодетный отец

В одном из учебных центров ВСУ умер мобилизованный, страдающий тяжёлой формой сахарного диабета. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

По информации издания, 35-летнего жителя Ужгорода, Вячеслава Бека, доставили в учебный центр в субботу, 6 сентября. Уже в понедельник, 8 сентября, мужчина начал жаловаться на плохое самочувствие.

«Позже Бек перестал вставать на ноги, а с середины недели уже не отвечал на звонки. В четверг, 11 сентября, командир сообщил семье о его смерти в реанимации», — говорится в публикации.

У Бека остались трое малолетних детей. По законам Украины, его не должны были мобилизовать из-за болезни и статуса многодетного отца.

Ранее Life.ru сообщал о видео с издевательствами над мобилизованными в учебном центре ВСУ. Мужчины часто отмечают проблемы с медицинскими осмотрами. По их словам, посещение врача занимает всего несколько минут, и полноценные обследования не проводятся. Из-за этого заболевания обостряются прямо на полигоне.