В Ангарске при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал мужчина 40 лет

В ночь на 15 сентября в доме 12-го микрорайона Ангарска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, инцидент произошел на первом этаже. В квартире были выбиты окна, однако к пожару это не привело. Самостоятельно эвакуировались 79 человек, среди них 12 детей. Сейчас для жильцов здания открыт пункт временного размещения в школе. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование обстоятельств происшествия.