Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал мужчина 40 лет

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ангарске (Иркутская область) пострадали три человека. Одного из них — мужчину 40 лет — госпитализировали. Об этом сообщила главный врач местной городской больницы Ольга Кощина.

Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Ангарске.

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ангарске (Иркутская область) пострадали три человека. Одного из них — мужчину 40 лет — госпитализировали. Об этом сообщила главный врач местной городской больницы Ольга Кощина.

«Из троих пострадавших госпитализировали только одного мужчину (ему около 40 лет)», — заявила Кощина. Ее слова приводит telegram-канал «Новости Иркутска». Она отметила, что тяжелых пациентов среди пострадавших нет.

В ночь на 15 сентября в доме 12-го микрорайона Ангарска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, инцидент произошел на первом этаже. В квартире были выбиты окна, однако к пожару это не привело. Самостоятельно эвакуировались 79 человек, среди них 12 детей. Сейчас для жильцов здания открыт пункт временного размещения в школе. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование обстоятельств происшествия.