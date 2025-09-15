Ричмонд
Три человека пострадали при взрыве бытового газа в Ангарске

В Ангарске, Иркутская область, в многоквартирном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы.

По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже, выбив окна в квартире, но возгорания не последовало. Самостоятельно эвакуироваться из дома смогли 79 жильцов, среди которых 12 детей. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, информация уточняется, говорится в сообщении.

25 июля в Саратове на улице Блинова прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате часть подъезда с 10-го по 1-й этаж обрушилась. Предварительной причиной взрыва и последующего обрушения строения назвали детонацию бытового газа. В общей сложности погибли семь человек, в том числе один ребенок. Что могло привести к взрыву — в материале «Вечерней Москвы».