Россиянам грозит лишение прав за сбитое краснокнижное животное при уходе с места ДТП

По её словам, водитель несёт материальную ответственность перед государством за ущерб, причинённый редкому животному, которое является государственной собственностью. Размер компенсации рассчитывается по специальной методике и зависит от редкости животного. Если же сбитое животное находилось на территории заповедника или заказника, сумма компенсации может значительно увеличиться.