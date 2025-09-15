Россиянам грозит лишение прав за сбитое краснокнижное животное при уходе с места ДТП

Водителю, сбившему краснокнижное животное, грозит лишение водительских прав или административный арест в случае оставления места происшествия. Об этом РИА Новости сообщила член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
«Важно вызвать ГИБДД для оформления ДТП и не покидать место аварии», — подчеркнула юрист.
По её словам, водитель несёт материальную ответственность перед государством за ущерб, причинённый редкому животному, которое является государственной собственностью. Размер компенсации рассчитывается по специальной методике и зависит от редкости животного. Если же сбитое животное находилось на территории заповедника или заказника, сумма компенсации может значительно увеличиться.
Ранее для россиян вступил в силу безвизовый режим в соседнюю страну.