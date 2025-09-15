В Малайзии крокодил убил пожилого мужчину во время купания у причала

В Малайзии пожилой мужчина погиб в результате нападения крокодила во время купания у причала. Инцидент произошёл 10 сентября в районе Трусан штата Саравак, сообщает The Borneo Post.
80-летний Туах Ламат отправился поплавать на реке, но домой не вернулся. Родственники обратились в полицию, после чего начались поиски. Спасатели нашли голову мужчины примерно в 500 метрах от места, где его видели в последний раз. Родственники подтвердили, что останки принадлежат Туаху Ламату.
Ранее в другом месте крокодил утащил женщину в реку во время купания на глазах у односельчан.