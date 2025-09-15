В Алматинской области загорелся мусорный полигон

Как можно заметить на снимках, дым от этого пожара глубоко, на несколько километров, уходит в Алматинскую область.
Это прослеживается по черному густому шлейфу.
В округе стоит сильный запах гари.
Возгорание произошло, несмотря на недавний дождь и прохладную погоду.
Огнеборцы МЧС ликвидируют огонь. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.