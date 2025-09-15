Ричмонд
В Алматинской области загорелся мусорный полигон

Утром 15 сентября на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али г. Алатау в Алматинской области загорелся мусор. Zakon.kz публикует кадры с места происшествия.

Источник: Zakon.kz

Как можно заметить на снимках, дым от этого пожара глубоко, на несколько километров, уходит в Алматинскую область.

Это прослеживается по черному густому шлейфу.

В округе стоит сильный запах гари.

Возгорание произошло, несмотря на недавний дождь и прохладную погоду.

Огнеборцы МЧС ликвидируют огонь. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.