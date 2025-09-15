Хабаровский пенсионер погиб при пожаре в квартире в доме на Трамвайной

Пожар произошел в пятиэтажном панельном доме на улице Трамвайной. К моменту прибытия пожарных, которые прибыли на вызов через пять минут, помещение было сильно задымлено, и там находился погибший хабаровчанин. Пожар потушили за 40 минут.