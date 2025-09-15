Хабаровский пенсионер погиб при пожаре в квартире в доме на Трамвайной

В Хабаровске при пожаре в квартире погиб 62-летний пенсионер, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожар произошел в пятиэтажном панельном доме на улице Трамвайной. К моменту прибытия пожарных, которые прибыли на вызов через пять минут, помещение было сильно задымлено, и там находился погибший хабаровчанин. Пожар потушили за 40 минут.
— Выгорела комната, огнем повреждены домашние вещи на общей площади 10 квадратных метров. Рассматривается несколько версий пожара, одна из наиболее вероятных причин — неосторожность при курении, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
