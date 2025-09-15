Ричмонд
Каллас считает безрассудной эскалацией появление БПЛА в Румынии

Каллас сообщила, что в ЕС обеспокоены из-за нарушения БПЛА воздушного пространства Румынии.

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас назвала инцидент с предполагаемым российским беспилотником в Румынии безрассудной эскалацией и угрозой для региональной безопасности. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя сообщения румынских военных о кратковременном нарушении воздушного пространства страны.

«Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», — заявила глава евродипломатии в своем аккаунте. Она призвала международное сообщество усилить меры по обеспечению безопасности границ и поддерживать страны, находящиеся на переднем крае возможных инцидентов.

Ранее министерство национальной обороны Румынии сообщило о выявлении объекта, похожего на беспилотник, который на короткое время пересек воздушное пространство страны. Военные уточнили, что аппарат не представлял непосредственной угрозы для населения. При этом доказательств российского происхождения дрона в Бухаресте не представили, напоминает «Национальная служба новостей». Ведомство продолжает расследование обстоятельств инцидента и взаимодействует с союзниками по НАТО для выяснения всех деталей происшествия.

