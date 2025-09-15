В Красноярске улица Дубровинского встала в огромную пробку

Напомним, с сентября в Красноярске традиционно осложнилась дорожная обстановка в связи с началом учебного года, возвращением жителей из отпусков и с дачных поселков. Количество автомобилей на дорогах увеличивается ежедневно. При этом пока не завершен ремонтный сезон — в городе действует ряд ограничений для транспорта, связанных с дорожными, коммунальными и благоустроительными работами.