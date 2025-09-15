В Красноярске улица Дубровинского встала в огромную пробку

«Главная причина: затянувшийся ремонт на улице Копылова. Но есть еще одна: в 7:58 машины САТП решили заняться сбором “черных макетов” с мусором и травой, ограничив проезд по Дубровского до одной полосы», — посетовал в своих соцсетях депутат ЗС Илья Зайцев, тоже оказавшийся в пробке.
Напомним, с сентября в Красноярске традиционно осложнилась дорожная обстановка в связи с началом учебного года, возвращением жителей из отпусков и с дачных поселков. Количество автомобилей на дорогах увеличивается ежедневно. При этом пока не завершен ремонтный сезон — в городе действует ряд ограничений для транспорта, связанных с дорожными, коммунальными и благоустроительными работами.
В первые дни сентября специалисты УДИБ обещали усилить наблюдение за дорожной обстановкой и при необходимости регулировать работу светофоров, чтобы разгружать трафик в оперативном режиме. Однако в мэрии предупреждали, что совсем избежать пробок не удастся. Поэтому красноярцев просят продумывать маршруты движения с учетом перекрытий и заранее выезжать из дома на школьные линейки, учебу и работу.