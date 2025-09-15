Крупный американский медиахолдинг подал в суд на ИТ-гиганта из-за ИИ-сводок

Это первый случай, когда крупный медиахолдинг в США подал в суд на Google (входит в Alphabet) именно из-за работы функции «AI Overviews», размещающейся в верхней части поисковой выдачи. Ранее представители СМИ заявляли, что такие инструменты уменьшают поток читателей на их сайты, что напрямую отражается на рекламных доходах и числе подписчиков.