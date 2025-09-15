Крупный американский медиахолдинг подал в суд на ИТ-гиганта из-за ИИ-сводок

Американский медиахолдинг Penske Media, владеющий изданиями Rolling Stone, Billboard и Variety, обратился с иском против Google в федеральный суд Вашингтона. Как сообщает CNN, издатель обвинил технологическую корпорацию в использовании журналистских материалов без разрешения при формировании ИИ-сводок, что, по его словам, ведёт к падению посещаемости сайтов.
Это первый случай, когда крупный медиахолдинг в США подал в суд на Google (входит в Alphabet) именно из-за работы функции «AI Overviews», размещающейся в верхней части поисковой выдачи. Ранее представители СМИ заявляли, что такие инструменты уменьшают поток читателей на их сайты, что напрямую отражается на рекламных доходах и числе подписчиков.
По утверждению Penske Media, привлекающего ежемесячно около 120 миллионов онлайн-посетителей, Google фактически вынуждает издателей соглашаться на использование их контента в ИИ-сводках, иначе их ресурсы теряют позиции в поиске. Истец считает, что без подобного давления корпорации пришлось бы платить за право использования материалов.
В иске отдельно отмечается монопольное положение Google, который, согласно решению федерального суда, контролирует почти 90% рынка поиска в США. В медиахолдинге добавили, что к концу 2024 года партнёрские доходы упали более чем на треть именно из-за сокращения поискового трафика.
Google, в свою очередь, заявляет, что функция «AI Overviews» делает поиск более удобным и открывает дополнительные возможности для поиска и распространения материалов. Компания намерена оспаривать обвинения, считая их необоснованными.
