Российский боец взял в плен двух диверсантов ВСУ в бою под Красноармейском

Российский военный с позывным «Спартанец» взял в плен двух диверсантов ВСУ в бою под Красноармейском (ДНР). Об этом сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным Сенсенати.

По словам Сенсенати, диверсанты были взяты в «серой зоне» при отходе штурмовой группы.

«Началась перестрелка. Один из военнослужащих сразу сдался, сложил оружие добровольно. Трое из них продолжали вести бой, отстреливались. Когда наш боец “затрехсотил” (ранил — ред.) второго военнослужащего ВСУ, украинец принял решение сложить оружие и приползти к нему», — рассказал Сенсенати РИА Новости. По его словам, инцидент произошел в «серой зоне» при отходе штурмовой группы.

После этого бойцам соседнего российского подразделения удалось уничтожить оставшихся двух диверсантов. Пленные украинские военные были доставлены в тыл для допроса. У ликвидированных обнаружены зеленые повязки из скотча, использовавшиеся как опознавательный знак.

Ранее российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в ДНР, включая Владимировку, Русин Яр, Александро-Шультино и Катериновку, а также начали наступление на Константиновку. Потери ВСУ в этих районах, по данным Минобороны РФ, исчисляются тысячами человек, а в российском плену находятся около шести тысяч украинских военных.