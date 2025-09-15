Российский боец взял в плен двух диверсантов ВСУ в бою под Красноармейском

Ранее российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в ДНР, включая Владимировку, Русин Яр, Александро-Шультино и Катериновку, а также начали наступление на Константиновку. Потери ВСУ в этих районах, по данным Минобороны РФ, исчисляются тысячами человек, а в российском плену находятся около шести тысяч украинских военных.