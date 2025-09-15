Выпавший из окна многоэтажки на Левобережье Омска ребенок был дома без родителей

Надзорное ведомство уточнило, что в тот момент мальчик был дома один. Он сам открыл окно, на котором не было фиксаторов, оперся на антимоскитную сетку и упал вниз. Его увезли в больницу, где он находится с травмами в тяжелом состоянии.