Выпавший из окна многоэтажки на Левобережье Омска ребенок был дома без родителей

В Омске прокуратура города озвучила важный нюанс инцидента с падением четырехлетнего ребенка из окна 8-го этажа дома на 3-й Любинской, 23/2. Ранее «КП Омск» об этом сообщала.
Надзорное ведомство уточнило, что в тот момент мальчик был дома один. Он сам открыл окно, на котором не было фиксаторов, оперся на антимоскитную сетку и упал вниз. Его увезли в больницу, где он находится с травмами в тяжелом состоянии.
Сейчас СКР проводит проверку инцидента. Известно, что родители ребенка имеют положительные характеристики, на профилактическом учете полиции они никогда не состояли.
