Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпавший из окна многоэтажки на Левобережье Омска ребенок был дома без родителей

Он сам открыл окно и в итоге продавил противомоскитную сетку.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прокуратура города озвучила важный нюанс инцидента с падением четырехлетнего ребенка из окна 8-го этажа дома на 3-й Любинской, 23/2. Ранее «КП Омск» об этом сообщала.

Надзорное ведомство уточнило, что в тот момент мальчик был дома один. Он сам открыл окно, на котором не было фиксаторов, оперся на антимоскитную сетку и упал вниз. Его увезли в больницу, где он находится с травмами в тяжелом состоянии.

Сейчас СКР проводит проверку инцидента. Известно, что родители ребенка имеют положительные характеристики, на профилактическом учете полиции они никогда не состояли.

Также ранее мы писали, что в Омске восьмилетний ребенок пострадал в результате ДТП.