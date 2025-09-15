Самый низкий уровень безработицы среди стран G20 оказался в России

Ранее сообщалось, что наибольшего снижения безработицы в России во втором квартале 2025 года удалось достичь в северных регионах — ЯНАО и ХМАО, где показатель составил всего 1%, а в Москве — 0,8%. В то же время в ряде регионов Северного Кавказа сохраняется высокая безработица: в Карачаево-Черкесии — 6,7%, в Ингушетии — 26,1%.