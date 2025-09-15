В Приморье осудили очередного участника интернет-наркосети

В Приморье вынесли приговор ещё одному участнику преступной группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков через интернет. По материалам дела, с сентября 2021 по июль 2023 года наркосообщество действовало на территории региона под руководством одного из организаторов. Преступники сбывали запрещённые вещества в крупном и особо крупном размере, используя онлайн-магазин в теневом сегменте сети, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Роли между участниками были чётко распределены: одни выполняли функции оптовых курьеров и доставляли наркотики по Приморью, другие занимались реализацией товара через интернет. Общий объём изъятых наркотических средств превысил 2 килограмма. Полученные от незаконной деятельности доходы легализовывались с помощью различных финансовых операций.
На основании представленных прокуратурой доказательств суд признал жителя Лесозаводска виновным в участии в преступном сообществе, покушении на сбыт наркотиков и отмывании денежных средств. Приговором суда ему назначено наказание: 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным сроком ограничения свободы на 1 год и 2 месяца.
Ранее другой участник этой преступной группы был осуждён на 10 лет. Рассмотрение дел в отношении оставшихся обвиняемых продолжается.