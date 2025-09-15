В Приморье осудили очередного участника интернет-наркосети

В Приморье вынесли приговор ещё одному участнику преступной группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков через интернет. По материалам дела, с сентября 2021 по июль 2023 года наркосообщество действовало на территории региона под руководством одного из организаторов. Преступники сбывали запрещённые вещества в крупном и особо крупном размере, используя онлайн-магазин в теневом сегменте сети, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.