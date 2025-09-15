Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов российского региона произошло ощутимое землетрясение

У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.

У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Оно произошло в акватории Тихого океана, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 13:39 по местному времени (04:39 по московскому).

Эпицентр сейсмособытия располагался в 111 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине в 47,6 километра.

По предварительным данным, ощутимость землетрясения в краевой столице составила 3 балла. При этом угрозу цунами из-за подземного толчка не объявляли.

Ранее сообщалось, что на Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.