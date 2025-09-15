У берегов российского региона произошло ощутимое землетрясение

У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Оно произошло в акватории Тихого океана, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 13:39 по местному времени (04:39 по московскому).
Эпицентр сейсмособытия располагался в 111 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине в 47,6 километра.
По предварительным данным, ощутимость землетрясения в краевой столице составила 3 балла. При этом угрозу цунами из-за подземного толчка не объявляли.
Ранее сообщалось, что на Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков.
