Число пострадавших при взрыве газа в Ангарске увеличилось до трёх

Напомним, в МЧС заявили, что в Ангарске в многоквартирном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси. По данным ведомства, это произошло в квартире, находящемся на первом этаже. Возгорания нет, но были выбиты окна. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.