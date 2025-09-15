Число пострадавших при взрыве газа в Ангарске увеличилось до трёх

Три человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Иркутской области, проинформировал Игорь Кобзев.
Губернатор уточнил, что двое пострадавших госпитализированы.
«По предварительной информации, пострадали три человека, двое — госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей», — написал он в Telegram.
В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области также рассказали, что в настоящее время известно о трёх пострадавших.
Кроме того, при разборе конструкций сотрудники ведомства обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни.
Напомним, в МЧС заявили, что в Ангарске в многоквартирном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси. По данным ведомства, это произошло в квартире, находящемся на первом этаже. Возгорания нет, но были выбиты окна. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.