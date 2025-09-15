Трамп осудил убийство в Далласе, совершенное кубинским мигрантом

«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — говорится в посте Трампа Truth Social. Он подчеркнул, что подозреваемый ранее задерживался за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но вновь попал в США.