Трамп осудил убийство в Далласе, совершенное кубинским мигрантом

Трамп заявил, что убийца ранее арестован за сексуальное насилие над детьми.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что был проинформирован об убийстве в Далласе, где, по его словам, нелегальный мигрант из Кубы обезглавил мужчину на глазах у его семьи. Глава государства резко осудил инцидент, назвав его ужасным.
«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — говорится в посте Трампа Truth Social. Он подчеркнул, что подозреваемый ранее задерживался за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но вновь попал в США.
Ранее издание NDTV сообщало, что подозреваемый в убийстве был подчиненным Нагамаллаи в мотеле — он работал уборщиком. Конфликт между мужчинами возник из-за того, что Нагамаллаи передал ему распоряжение по сломанной стиральной машине через третье лицо. Кобос-Мартинес напал на менеджера с мачете, обезглавил его и вынес голову в мусорный контейнер на глазах жены и сына жертвы, передает 360.ru.