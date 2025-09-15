Крупнейший банк Швейцарии собрался переехать в США

UBS Group AG — крупнейший финансовый холдинг Швейцарии, предоставляющий услуги по всему миру. В 2024 году компания вошла в список лучших работодателей мира по версии Forbes, а в 2025 году заняла 64-е место в рейтинге Forbes Global 2000 с прибылью 5,08 млрд долларов. UBS управляет самым крупным в мире объемом частного капитала, обслуживая около половины всех миллиардеров. Головной офис находится в Цюрихе, филиалы работают в 51 стране.