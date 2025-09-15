Ричмонд
МЧС: Тело мужчины найдено под завалами дома в Ангарске после ЧП с газом

Тело 56-летнего мужчины найдено под завалами дома в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда

При проведении работ по разбору завалов жилого дома в Ангарске, где произошло ЧП с газом, было обнаружено тело 56-летнего мужчины. Соответствующая информация распространена Главным управлением МЧС России по Иркутской области.

«Пострадали 3 человека, из них 2 госпитализированы; при разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни», — передает региональное ведомство.

Напомним, что по сообщению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, утром 15 сентября в многоквартирном доме Ангарска произошло ЧП с газом, при этом возгорания после инцидента не последовало.

Позднее «КП-Иркутск» писал, что в результате происшествия 79 жильцов, включая 12 несовершеннолетних, самостоятельно эвакуировались из здания. При этом трое человек пострадали, двое — госпитализированы.