Прокуратура во Владивостоке добилась ареста обвиняемого в убийстве брата

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, всё случилось в квартире на улице Нестерова, дом 1 «А». Во время употребления алкоголя между братьями возникла ссора — мужчина 1987 года рождения избил своего брата, который был младше его на год. Пострадавший получил серьёзные травмы и от них умер через два дня.