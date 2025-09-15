Прокуратура во Владивостоке добилась ареста обвиняемого в убийстве брата

Мужчина, который больше года назад убил своего брата, наконец-то оказался под арестом. Суд Первомайского района Владивостока принял такое решение после того, как прокуратура Приморского края подняла этот вопрос.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, всё случилось в квартире на улице Нестерова, дом 1 «А». Во время употребления алкоголя между братьями возникла ссора — мужчина 1987 года рождения избил своего брата, который был младше его на год. Пострадавший получил серьёзные травмы и от них умер через два дня.
На данный момент обвиняемый признался во всём, но рассказал, что сначала не стал говорить полиции о драке с братом. Вместо этого он пытался объяснить ситуацию ухудшением здоровья брата из-за болезни.
Пока будет продолжаться следствие, мужчина будет находиться под стражей. Пока меру пресечения назначили на 1 месяц и 17 дней.
В начале июля этого года прокуратура Первомайского района Владивостока обнаружила, что это дело год назад не получили должного расследования. Тогда же выяснилось, что смерть мужчины 1988 года в упомянутой квартире связана с насильственными повреждениями. Но полиция сначала отказалась возбуждать уголовное дело, считая, что преступления не было.
Прокурор отменил это решение и отправил материалы обратно в следственные органы, чтобы дело возобновили. В итоге преступление квалифицировали по статье 105 УК РФ — убийство, которое может караться лишением свободы до 15 лет.
Кроме того, прокуратура обещала, что проверит и тех сотрудников полиции, которые не заметили преступления и проявили халатность — им тоже грозит наказание.