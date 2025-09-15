В Ангарске нашли тело мужчины под завалами многоквартирного дома после взрыва газа

В Ангарске под завалами многоэтажного дома, где утром в понедельник произошёл взрыв газовоздушной смеси, спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. Как сообщили в МЧС Иркутской области, при происшествии пострадали ещё три человека из квартиры над эпицентром, двое из них госпитализированы.