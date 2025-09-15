В Ангарске нашли тело мужчины под завалами многоквартирного дома после взрыва газа

Инцидент случился в квартире на втором этаже — после взрыва газа в доме выбило окна, но возгорания не последовало. Самостоятельно эвакуировались 79 жильцов, в том числе 12 детей. На месте ЧП работают спасатели и техника. Мэр города Сергей Петров сообщил, что с 8:00 (3:00 мск) введён режим чрезвычайной ситуации.
«Мужчина 40 лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. У 12-летней девочки — ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь», — уточнил глава города.
Обстановка у дома в Ангарске, где взорвался газ. Видео © Telegram / Сергей Петров. Ангарск.
Ранее Life.ru писал, что в Новороссийске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме. Тогда погиб мужчина 1929 года рождения, а площадь пожара после хлопка достигла 300 квадратных метров. В городе был введён режим ЧС, а жильцов эвакуировали.