Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с автобусом в Уссурийске

Авария произошла 12 сентября. По предварительной информации, водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где произошло столкновение. В результате пострадали четыре человека, среди них — двое несовершеннолетних. Все потерпевшие были госпитализированы.