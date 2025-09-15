Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с автобусом в Уссурийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему детальный доклад по уголовному делу о серьезном ДТП в Уссурийске, где маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.
Авария произошла 12 сентября. По предварительной информации, водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где произошло столкновение. В результате пострадали четыре человека, среди них — двое несовершеннолетних. Все потерпевшие были госпитализированы.
Следственное управление СК России по Приморскому краю сразу возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя приморского следственного управления Эдуарда Трубчика представить полную информацию о ходе расследования, включая все промежуточные и финальные результаты.
Контроль за исполнением этого поручения глава СКР возложил на центральный аппарат ведомства. Ранее Бастрыкин уже поручал детально доложить о расследовании похожего ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке, где также пострадали дети.