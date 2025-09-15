Ричмонд
В Башкирии продадут автомобили должников на аукционе

В Башкирии распродают конфискованные у должников автомобили.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пройдут торги по реализации арестованного транспорта, изъятого у жителей республики, не выполнивших финансовые обязательства. Вырученные средства будут направлены на погашение задолженностей собственников.

Среди лотов, выставленных на продажу:

— Volkswagen Tiguan 2010 года (стартовая цена 1 млн рублей);

— Lada Vesta 2018 года (686,5 тыс. рублей);

— Mitsubishi L200 2013 года (1,764 млн рублей);

— Lada 4×4 2022 года (1,044 млн рублей);

— УАЗ Patriot 2017 года (680 тыс. рублей);

— Chery Tiggo 4 2021 года (1,3 млн рублей);

— Lada Granta 2019 года (610 тыс. рублей).

Всего на аукцион выставлено 19 единиц транспорта, включая грузовые автомобили и специальную технику. Прием заявок осуществляется через электронную площадку «Фабрикант» до 6 октября.

