В Башкирии продадут автомобили должников на аукционе

В Башкирии пройдут торги по реализации арестованного транспорта, изъятого у жителей республики, не выполнивших финансовые обязательства. Вырученные средства будут направлены на погашение задолженностей собственников.
Среди лотов, выставленных на продажу:
— Volkswagen Tiguan 2010 года (стартовая цена 1 млн рублей);
— Lada Vesta 2018 года (686,5 тыс. рублей);
— Mitsubishi L200 2013 года (1,764 млн рублей);
— Lada 4×4 2022 года (1,044 млн рублей);
— УАЗ Patriot 2017 года (680 тыс. рублей);
— Chery Tiggo 4 2021 года (1,3 млн рублей);
— Lada Granta 2019 года (610 тыс. рублей).
Всего на аукцион выставлено 19 единиц транспорта, включая грузовые автомобили и специальную технику. Прием заявок осуществляется через электронную площадку «Фабрикант» до 6 октября.
