MWM: инцидент с дронами в Польше показал ценность F-35 для НАТО

«Возможность участия F-35 в прямом бою с российскими беспилотниками может означать первый случай, когда истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе», — говорится в публикации. По словам авторов, использование F-35 позволило повысить эффективность обнаружения и перехвата беспилотников благодаря современному радару AN/APG-81. Они отметили, что роль F-35 в координации операции была ключевой, несмотря на отсутствие данных о том, какой именно самолет сбил дроны.